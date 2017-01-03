Введенный в Турции после попытки военного переворота в июле 2016 года режим чрезвычайного положения может быть продлен еще на 3 месяца.

Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, выступая сегодня в Великом национальном собрании.

«На этой неделе данный вопрос будет вынесен на рассмотрение Меджлиса. С данным предложением выступила Партия справедливости и развития. Продления режима чрезвычайного положения требует сложившаяся в стране ситуация», - сказал Б.Йылдырым.

В ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Турции была предпринята попытка госпереворота, организованная группой военнослужащих – членов террористического течение Фетуллаха Гюлена – FETÖ. Жертвами попытки переворота стали более 240 граждан, несколько тысяч человек получили ранения. Попытка переворота была подавлена решительными действиями руководства страны и рядовых турецких граждан.

Ялчин Алиев, Ф.Б.