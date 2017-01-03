Правоохранительные органы Турции установили личность подозреваемого в совершении теракта в стамбульском ночном клубе Reina в новогоднюю ночь.
Предполагается, что нападавшим является 28-летний гражданин Кыргызстана Яхья Машрапов (Iakhe Mashrapov). Изображение паспорта на его имя продемонстрировали в эфире турецкого государственного телеканала TRT World.
Документ был выдан 21 октября 2016 года Государственной регистрационной службой Кыргызстана. Официально данная информация пока не подтверждалась.
Lenta.Ru
Turkish authorities have confirmed that the #Istanbul attacker is Lakhe Mashrapov, a 28-year old citizen from Kyrgystan pic.twitter.com/s4cY0ncKHg— Michael Horowitz (@michaelh992) January 3, 2017