«Он расстреливал все на своем пути»: рассказ девушки, которая выжила в теракте в Стамбуле – ФОТО

В Турции на три месяца продлили чрезвычайное положение



Парламент Турции проголосовал за продление на три месяца режима чрезвычайного положения, введенного в стране в июле 2016 года после неудачной попытки военного переворота.