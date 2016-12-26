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Турция

Эмине Эрдоган призвала первых леди мира помочь Сирии 26.12.2016 16:44

Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - Эмине Эрдоган направила первым леди зарубежных государств письмо, в котором призвала их помочь Сирии.

«Мы живем в эпоху, когда нужно делать намного больше, чем проливать слезы по трагедии в Сирии. Призываю женщин всего мира предпринять шаги для помощи обреченным на смерть, голодающим женщинам и детям Сирии, лишенным доступа к питьевой воде», - пишет Эмине Эрдоган.

Супруга главы Турции акцентировала внимание на ситуации в Сирии, где на глазах у мирового сообщества продолжается гуманитарная трагедия целого народа.

«За пять лет в Сирии погибли более 600 тысяч человек. Более 7 миллионов человек покинули свои дома, 5 миллионов сирийцев были вынуждены бежать из страны. В ходе боев, в которых применялось даже химическое оружие, гибли женщины и дети. Наши сердца уже не выдерживают этой боли», - отметила Эмине Эрдоган.

Она подчеркнула, что мировое сообщество остается безучастным к происходящему в Сирии.

«Безразличие и молчание мирового сообщества в свое время привели к преступлениям в Боснии и Герцеговине, Руанде, которые стали черным пятном на истории человечества. Как мать, женщина и просто человек хочу, чтобы вы прочувствовали весь драматизм происходящего», - пишет Эмине Эрдоган.

В послании также акцентируется внимание на шагах властей Турции по поддержке сирийских беженцев. «Сегодня в Турции находятся 3 миллиона сирийцев. Мы также не остались безучастными к трагедии последних дней в районе Алеппо», - пишет она.

В письме отмечается, что по гуманитарным коридорам, созданным при посредничестве Турции, в безопасные районы эвакуированы тысячи человек.

«Мужчины, женщины и дети из Алеппо будут гостями Турции до возвращения в родные дома. Верю, что 2017 год принесет всему человечеству мир и счастье», - говорится в послании Эмине Эрдоган.

Ф.Багирова

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