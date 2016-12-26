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Турция

Эрдоган: На Турцию пытаются надавить, как терактами, так и экономическими методами давления 26.12.2016 16:27

Турция на собственном примере продемонстрировала, что страна способна развиваться, несмотря на проблемы в сфере безопасности.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

По его словам, именно поэтому в отношении Турции, помимо терактов, применяются экономические методы давления.

Президент привлек внимание к решению Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), перевести восемь стран, в том числе Турцию, в категорию государств с высоким уровнем доходов населения.

«Ранее наши страны входили в число стран со средним уровнем доходов. Решение ОЭСР - это большой успех», - сказал президент.

Президент отметил, что в настоящее время в 81 провинции страны функционируют 55 аэропортов. При этом строящийся третий аэропорт Стамбула станет самым большим в мире.

«Мы также достигли больших успехов во многих других сферах: от образования до здравоохранения и от энергетики до строительства. Шаг за шагом Турция приближает реализацию целей 2023 года», - сказал Эрдоган. 

Ф.Багирова

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