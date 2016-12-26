Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

«От имени моего народа и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения и передаю самые искренние пожелания», - говорится в поздравительной телеграмме, текст которой размещен на официальном сайте Президента АР.

«С удовольствием наблюдаю за развитием и усилением с каждым днем под Вашим мудрым руководством наших дружеских и братских отношений, черпающих силу из общности нашего языка, религии, истории, культуры и ценностей», - отмечается в послании.

Ялчин Алиев, Ф.Б.