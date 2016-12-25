Россия и Турция выполнили все свои обязательства по достижению перемирия в Сирии и доставке гуманитарной помощи в эту страну, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Россия и Турция выполнили взятые на себя обязательства (по перемирию в Сирии — ред.). Наши страны доверились друг другу в этих стратегически важных вопросах и поняли, что могут доверять друг другу", — сказал Чавушоглу на заседании глав органов местного самоуправления в Анталье. Его цитирует агентство Anadolu.

По его словам, президент Турции Тайип Эрдоган много раз обсуждал сирийский вопрос с президентом России Владимиром Путиным, президентом США Бараком Обамой, канцлером Германии Ангелой Меркель и лидерами других стран.

"Переговоры велись также на уровне МИД. Анкара не преследует никаких интересов в этих вопросах и делает все от нее зависящее только ради человечности", — отметил Чавушоглу.

РИА Новости