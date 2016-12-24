ВС Турции в рамках операции «Щит Евфрата» уничтожен 141 объект террористов ИГИЛ в районе города Эль-Баб на севере Сирии, сообщает Генштаб Турции.

В числе прочих разрушен командный пункт террористов, убиты 68 боевиков ИГИЛ.

В боях с террористами погибли два бойца сирийской оппозиции, один ранен.

Антитеррористическая операция «Щит Евфрата» продолжается на севере Сирии с 24 августа при поддержке ВС Турции. Участие турецкой армии в операции основано на признанном на международном уровне праве страны на самооборону и стремлении ликвидировать террористическую угрозу Турции, особенно со стороны ИГИЛ.

В рамках операции поставлены цели очистить приграничные районы Турции от террористов, обеспечить доставку гуманитарной помощи и оказать поддержку международной миссии по борьбе с ИГИЛ.

Anadolu