Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, который проинформировал его о ходе расследования убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова, сообщает пресс-служба Кремля.

"Сегодня состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Турции проинформировал Владимира Путина о ходе расследования убийства посла России в Турции Андрея Карлова. Отмечена тесная координация российских и турецких правоохранительных органов и спецслужб по этому вопросу", — говорится в сообщении.

Вооруженное нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными.

РИА Новости