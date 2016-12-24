Турция не позволит создать новое государство на севере Сирии, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Совета внешнеэкономических связей (DEİK) в Стамбуле.

Глава государства отметил, что Анкара с самого начала выступает за создание в Сирии зоны, свободной от террористических организаций.

«Если мы не сможем создать «безопасную зону», то угрозы в отношении приграничных с Сирией провинций, в том числе Газиантепа, Шанлыурфы и Килиса будут сохраняться», - сказал глава государства.

Президент далее раскритиковал позицию Европейского союза, не выполняющего обещания по выделению поддержки сирийским беженцам в Турции.

«В Евросоюзе обещали, что уже к 1 июля выделят на поддержку беженцев 3 млрд евро, тогда как по состоянию на сегодняшний день выделено лишь 677 млн. Эти средства выделяются не Турции, а беженцам через международные и правозащитные структуры. Где же средства? Их нет. И это при том, что ВВП и бюджеты стран ЕС намного больше, чем у Турции. Почему не выделяют? Все очень просто – в ЕС не думают о гуманизме и интересах людей, находящихся в трудном положении. Об этом беспокоится лишь Турция», сказал Эрдоган.

«Только на нужды беженцев Турция потратила 20 млрд долларов. Это не малая сумма. Где же «богатый Запад»? Почему мы не видим шагов по защите прав человека?», - продолжил президент.

По его словам, когда речь идет о животном, попавшем в нефтяную лужу, то на Западе раздувают целые кампании. При этом никакой реакции на гибель около 6 тыс. человек в текущем году в Средиземном и Эгейском морях нет. «Озвучиваются лишь отдельные заявления. Мер не предпринимается», - констатировал президент.

Эрдоган привлек внимание и к сложностям, с которыми в последнее время столкнулась турецкая экономика.

«Турция проявит ту же решимость в борьбе с угрозами в отношении национальной экономики, которая имеет место в борьбе с терроризмом как внутри страны, так и за рубежом», - подчеркнул президент.

По словам главы государства, граждане, готовые отдать жизнь ради защиты родины и народа, должны стать примером и в экономической области. «Эта страна нуждается в инвестициях, у нас нет другого выхода. Если поток инвестиций продолжится, что страну невозможно будет победить. Если же в трудные периоды инвестирование прекратится, то государство ждут нелегкие времена», - сказал Эрдоган.

Глава турецкого государства напомнил о своем призыве к населению и финансовым структурам по защите национальной валюты страны.

«Население перевело в нацвалюту 100 млн долларов. Вот такой и должна быть позиция граждан. До тех пор пока в страну вкладываются инвестиции, ее нельзя сломить и победить», - подчеркнул президент.

Anadolu