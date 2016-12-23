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Турция

Антиигиловская операция в Стамбуле: более 30 задержанных 23.12.2016 12:30

В Стамбуле развернута масштабная антитеррористическая операция, в ходе которой задержаны 31 из 41 подозреваемого в связях с террористической организацией ИГИЛ.

Задержания санкционированы Республиканской прокуратурой Стамбула.

На данный момент антитеррористическим отделением задержаны 31 человек, ведется розыск еще 10 подозреваемых.

В то же время Генштаб ВС Турции сообщил, что в рамках операции «Щит Евфрата» турецкие ВВС уничтожили 22 террориста ИГИЛ на севере Сирии, в районе Эль-Баб. Кроме того, уничтожено 37 объектов ИГИЛ.

По данным военных источников, формированиям Сирийской освободительной армии (СОА), которую поддерживают ВС Турции, удалось занять значительную часть территории Эль-Баба, прилегающей к городскому госпиталю, в котором засели боевики.

После того, как над указанной территорией будет установлен полный контроль, позиции ИГИЛ в Эль-Бабе будут существенно ослаблены.

Антитеррористическая операция «Щит Евфрата» продолжается на севере Сирии с 24 августа при поддержке ВС Турции. Участие турецкой армии в операции основано на признанном на международном уровне праве страны на самооборону и стремлении ликвидировать террористическую угрозу Турции, особенно со стороны ИГИЛ.

В рамках операции поставлены цели очистить приграничные районы Турции от террористов, обеспечить доставку гуманитарной помощи и оказать поддержку международной миссии по борьбе с ИГИЛ.

Ф.Багирова

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