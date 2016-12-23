Вице-спикер Великого национального собрания Турции от прокурдской Партии демократии народов Первин Булдан, задержанная этим утром в своем доме в Стамбуле, освобождена.

Как сообщает Habertürk, Первин Булдан освобождена после дачи показаний.

Задержание вице-спикера, депутата от Стамбула П.Булдан было санкционировано турецкой Республиканской прокуратурой.

Ранее были задержаны 15 депутатов турецкого парламента от прокурдской партии, в том числе ее сопредседатели Селахаттин Демирташ и Фиген Юкседаг, обвиняемые в связях с террористической Рабочей партией Курдистана.

Ф.Багирова

10:45

Вице-спикер Великого национального собрания Турции от прокурдской Партии демократии народов Первин Булдан задержана этим утром в своем доме в Стамбуле.

Как сообщает Habertürk, сообщение об этом Первин Булдан разместила в соцсети.

Задержание вице-спикера, депутата от Стамбула П.Булдан санкционировано турецкой Республиканской прокуратурой.

Ранее были задержаны 15 депутатов турецкого парламента от прокурдской партии, в том числе ее сопредседатели Селахаттин Демирташ и Фиген Юкседаг, обвиняемых в связях с террористической Рабочей партией Курдистана.

Ф.Багирова