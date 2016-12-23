Следователи по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова установили, что исполнитель преступления был связан с сотрудниками МВД, уволенными после попытки госпереворота в середине июля.

Следователи изучили мобильный телефон Мевлюта Мерта Алтынташа, застрелившего в Анкаре посла России в Турции Андрея Карлова,передает «РБК».

Они выяснили, что преступник использовал программу обмена зашифрованными сообщениями ByLock, которую активно применяли сторонники запрещенного в Турции движения FETÖ (террористическая организация Фетуллаха Гюлена).

Среди собеседников Алтынташа — пять сотрудников полиции, а также комиссар и заместитель комиссара полиции, которые были отстранены от работы после попытки государственного переворота 15–16 июля.

Власти Турции обвинили организацию Гюлена в подготовке путча, после чего все подозреваемые в симпатиях к проповеднику военные и полицейские были сняты с должностей.

Как указывает Anadolu, следователи в настоящее время изучают связи Алтынташа с указанными лицами.

Сам Алтынташ также ранее работал в полиции. Он служил в спецподразделении, которое занималось разгоном демонстраций.

Накануне о связи убийцы Карлова с организацией Гюлена заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, указывает Hurriyet.

«То, где он рос, и все его связи свидетельствуют о его причастности к деятельности Гюлена», — заявил глава Турецкого государства.

По его словам, международные контакты Алтынташа сейчас изучают турецкие спецслужбы.

Посла РФ в Турции Андрея Карлова застрелили 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок».

Его убийца - 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, протестовавший против действий России в Сирии.

Алтынташ, девять раз выстреливший послу России в спину, был ликвидирован турецким спецназом.

Эльшан Рустамов, Э.Т.