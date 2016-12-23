Турецкие власти ограничили доступ к Twitter, Facebook и YouTube после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором боевики группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» заживо сжигают двух турецких солдат в сирийском Аль-Бабе.

Об этом сообщает портал Turkey Blocks, который в реальном времени мониторит ограничения доступа к сайтам в стране.

По данным портала, о блокировке сообщили десятки пользователей в стране. Впоследствии проверка показала, что к данным сайтам действительно отсутствует доступ в стране. Блокировка коснулась пользователей провайдера Uydunet и мобильных операторов Turkcell и Vodafone.

Кроме того, пользователи сообщают, что наблюдаются трудности с доступом к VPN-сервисам, с помощью которых можно было бы обойти блокировку.

Ранее СМИ также сообщили, что в Турции заблокировали Facebook и Twitter после убийства посла России в Турции Андрея Карлова.

Gazeta.ru