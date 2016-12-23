Число тяжелораненых, эвакуированных из восточных районов Алеппо и размещенных в больницах турецкой провинции Хатай, достигло 182 человек, сообщает Главное управление по делам печати и информации при правительстве Турции.

Тяжелораненых мирных жителей и бойцов сирийской оппозиции доставляют из Алеппо в Идлиб, а оттуда - в больницы Турции, передает Anadolu. В числе раненых – 71 ребенок.

Врачи не смогли спасти жизни 15 сирийцам.

23 сирийца уже выписаны. 80 - проходят лечение в больницах, находящихся за пределами провинции Хатай.

Согласно договоренности о прекращении огня, которая была достигнута благодаря активным переговорам Турции и России, из Алеппо эвакуированы тысячи мирных жителей и бойцов оппозиции.

Алеппо расположен на севере Сирии и является вторым по величине городом страны после Дамаска. Алеппо находится в 40 километрах от турецкой границы.

Ф.Багирова