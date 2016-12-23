USD1.7622
EUR1.8412
RUB0.0289
Brent54.86
WTI52.72
Золото1 993.67
S&P 500 Index2 260.96
Nikkei 22519 427.67
Турция

В турецких больницах размещены более 70 тяжелораненых детей из Алеппо - ФОТО 23.12.2016 15:06

Число тяжелораненых, эвакуированных из восточных районов Алеппо и размещенных в больницах турецкой провинции Хатай, достигло 182 человек, сообщает Главное управление по делам печати и информации при правительстве Турции.

Тяжелораненых мирных жителей и бойцов сирийской оппозиции доставляют из Алеппо в Идлиб, а оттуда - в больницы Турции, передает Anadolu. В числе раненых – 71 ребенок.

Врачи не смогли спасти жизни 15 сирийцам.

23 сирийца уже выписаны. 80 - проходят лечение в больницах, находящихся за пределами провинции Хатай.

Согласно договоренности о прекращении огня, которая была достигнута благодаря активным переговорам Турции и России, из Алеппо эвакуированы тысячи мирных жителей и бойцов оппозиции.

Алеппо расположен на севере Сирии и является вторым по величине городом страны после Дамаска. Алеппо находится в 40 километрах от турецкой границы.

Ф.Багирова

316количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В Баку сносят известный отель, работами руководит Гаджибала Абуталыбов – ФОТОПутин не рассказал о своей главной ошибке - ВИДЕО – ОБНОВЛЕНОВ Баку запланировано строительство трех новых станций метро - КАРТАВ Азербайджане вынужденные переселенцы забросали камнями полицейских, есть пострадавшиеЗахватчики ливийского самолета использовали вместо оружия муляжи - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОМэрия Баку опровергла заявление главы «Бакгорпроекта» о массовом сносе домов в столицеИсточник: Лужкова вывели из состояния клинической смерти - ОБНОВЛЕНОСтали известны новые подробности отношений Али Аббасова с окружением Эльдара МахмудоваФутболист встал на колени перед Неймаром – ФОТО – ВИДЕОЛицом к лицу: беседа с Микаилом Джаббаровым о реформах, проблемах и планах в сфере образования – ВИДЕО – ЧАСТЬ I

НОВОЕ НА САЙТЕ

24 декабря16:10 В воскресенье в некоторых местах выпадет снег15:54 Президент Грузии поздравил Президента Азербайджана15:25 Проект Baku White City отмечает 5-летие – ФОТО15:01 Президент Турции поздравил Президента Ильхама Алиева14:56 Дмитрий Медведев поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения14:53 В чемпионате Азербайджана по волейболу состоялись очередные матчи14:51 В Баку проходит конференция на тему «Адрес будущего: cтратегия реформ Президента Ильхама Алиева» - ФОТО14:49 Франсуа Олланд поздравил Президента Азербайджана14:39 Эрдоган: Турция не позволит появиться новому государству на севере Сирии14:35 Президент Азербайджана принял участие в открытии Театра марионеток в Ичеришехер - ФОТО14:30 Ильхам Алиев. Созидательная сила нравственности и компетенции14:15 Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными после реставрации в мечети «Бейляр» - ФОТО14:15 «Вести.ру»: Образованному, интеллигентному, обладателю солнечной улыбки Президенту Азербайджана – 55 – ВИДЕО14:00 АЗАЛ расстался с Давидом Джанелидзе13:53 Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения