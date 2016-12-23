В распоряжении нашего специального корреспондента в Анкаре оказались эксклюзивные кадры того, что происходило спустя несколько минут после убийства российского посла Андрея Карлова.

На них паника, раненые люди, и те, кто пытается им помочь. Тем временем, продолжается расследование. И в квартире бывшего полицейского-убийцы была найдена записка, которая может многое рассказать следователям. Как турецким, так и российским.

На полу капли крови, перевернутые столы. Слышно только, как кто-то из женщин крикнул, и тут же молчание. Это первые, и пока единственные кадры момента выхода выживших людей из той самой галереи. На заднем фоне — убийца. Видно — подходит к Андрею Карлову, наклоняется, словно проверяет.

Вещи, сумки, телевизионная камера — бросили все, лишь бы выбраться. Человек десять, кто стоя, кто на корточках, стремятся скрыться за угол, за первый попавшийся. Турецкий фотограф Уур Каваса здесь же. Это он снимает. Выстрел! Не видно в кого.

"Когда мы впервые услышали звуки стрельбы, я думал, что взорвался надувной шар, — говорит Каваса. — Или бутылка лопнула. Но потом мы почувствовали запах пороха, мы бросились на пол, и посол в это время уже лежал. Когда убийца выстрелил, мы были в этом углу, вот здесь я начал запись видео, пока убегал. Шел вот так — и держал камеру в руке. В этот момент он выстрелил еще несколько раз".

Неважно куда — жал на курок, не переставая. В пол, в потолок. "Одна из отскочивших пуль попала в ладонь женщине, еще одна попала в руку другой женщины, и еще один попал в ногу третьей женщине. Весь пол был в крови. Потом он начал сбивать фотографии выставки на пол. Я видел это, когда выходил. Также там были бутылки для коктейля на столах — он бросил эти бутылки на пол", — рассказывает фотограф.

Фати — таксист. В тот момент он был примерна в ста метрах от входа. Тогда еще ничего не подозревал. "Вышла женщина, у нее на руках был ребенок двух или трех лет. Я сказал ей: "Что случилось, сестра? Она была в шоке", — рассказывет Фати.

"Я расчищал дорогу скорой помощи, останавливал машины, чтобы забрать раненых людей, и потом я сам пошел внутрь, — добавляет таксист. — Я позвал дорожных полицейских со мной. Один из них поднялся на второй этаж, но моментально вернулся, и сказал, что убийца направил пистолет на него. У женщины была ранена рука — она была вся в крови. Мы посадили ее в такси".

Убийце предложили сдаться. В ответ только фраза: "Я тут, чтобы умереть". Его сначала ранили в ногу, но он и после этого отстреливался. Дальше — запустил руку в карман, словно собрался взорвать бомбу. В итоге, его ликвидировали. Чего именно преступник хотел добиться, следователи выясняют до сих пор.

По информации турецкой газеты, следователи обнаружили дома у убийцы записку, где тот якобы сообщил, что действовал с целью возвысить Аллаха. Произошедшее шокировало турок. Прохожие на улице подходят к журналистам, чтобы выразить соболезнования.

Турция скорбит вместе с Россией. Этот стенд появился рядом с той самой галереей, где расстреляли российского дипломата. Здесь до сих пор все огорожено. Натянута лента — внутрь никого из посторонних не пускают. Дежурит полиция. Не пускают даже тех, кто работает в галерее.

Отдать дань памяти российскому дипломату приходят не только к месту преступления, но и в посольство в Анкаре, где сегодня побывал и премьер-министр Турции. Цветы и венки несут и к нашему консульству в Стамбуле.

Vesti.ru