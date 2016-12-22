Турция не может не реагировать на действия сил, которые представляют угрозу для страны.

Мы сделали то, что должны были сделать, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре.

Президент отметил, что если Турция останется безучастной к попыткам перекройки политической карты мира, то столкнется с условиями Севрского мирного договора.

«Турецкий народ и так многое потерял после Лозаннского мирного договора. Турция открыто говорит о том, что ведет самую большую борьбу со времен Войны за независимость. Эта борьба продолжается под лозунгом: «Один народ, один флаг, одна Родина, одна страна!», - сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что сегодня Турция оказалась один на один с асимметричными атаками.

«Террористические организации в этом контексте являются всего лишь пешками. В реальности мы ведем борьбу с силами, которые стоят за ними. Враги Турции наносят удары по наиболее уязвимым ее местам», - сказал президент.

Касаясь операции «Щит Евфрата», глава государства привлек внимание к развитию событий вы районе городе Эль-Баб.

«Выражаю соболезнования семьям и близким 16 турецких военнослужащих, погибших накануне в сирийском Эль-Бабе, желаю скорейшего выздоровления раненым. Это не просто борьба: погибли 16 военнослужащих, уничтожено до 200 террористов ИГИЛ», - сказал глава государства, отметив, что Турция будет и далее отвечать на угрозы безопасности.

Anadolu