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Турция

Россия и Турция договорились о новых авиарейсах между странами 22.12.2016 20:46

Авиационные власти РФ и Турции договорились о новых авиарейсах между двумя странами, которые свяжут Стамбул с аэропортом Жуковский и Грозный, и Москву с аэропортом Газипаша провинции Анталья, сообщил генеральный директорат гражданской авиации Турции (SHGM) в четверг.

«Согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному 20-21 декабря между двумя странами в Москве, новые регулярные авиарейсы будут выполняться из Стамбула в аэропорты Жуковский и Грозный, а из Москвы — в аэропорт Газипаша провинции Анталья», — сообщается на сайте SHGM.

В сообщении отмечается, что в ходе заседания, прошедшего под председательством заместителя главы SHGM Бахри Кесиджи и заместителя директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Сергея Сескутова, обсуждалось сотрудничество России и Турции в сфере гражданской авиации после кризиса в двусторонних отношениях, который негативно повлиял на авиационную и туристическую сферы.

Сообщается, что аэропорт Газипаша выбран в качестве нового пункта назначения для авиарейсов из России, а аэропорт Сочи — в качестве нового пункта назначения для авиаперевозчиков Турции.

РИА Новости

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