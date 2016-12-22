Генеральная прокуратура Анкары продолжает следственные мероприятия по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова.
К следствию привлечена группа специалистов из 120 человек, в том числе и представители РФ, сообщило агентство Anadolu.
Следователи исследуют данные с мобильного телефона убийцы посла, 22-летнего Мевлюта Мерта Алтынташа, и его банковские операции.
Также детально изучаются кадры перестрелки мужчины с силами безопасности, которая произошла после убийства Карлова, передает «Новое Время».
По информации агентства, убийца российского дипломата имел с собой три запасные полные обоймы и еще 20-25 патронов в карманах.
Также Алтынташ перед преступлением мог принимать лекарства или другие препараты.
Органы прокуратуры рассматривают причину, почему не был осуществлен захват убийцы живьем.
Как следует из просмотренных видеокадров и показаний очевидцев, после выстрелов в Карлова Алтынташ отошел в глубь зала и начал по одному срывать и бросать на пол экспонаты.
На требование полицейских сдаться он ответил огнем, а затем, спрятавшись за одной из перегородок, продолжил стрелять.
Прибывшие на место происшествия бойцы спецназа ранили его в оба бедра, затем в колени.
Установлено, что упавший Алтынташ продолжал стрелять, а на команду сдаться ответил: «Вы не возьмете меня живым».
Рассматривается версия, что он был ликвидирован правоохранителями, когда те предположили, что Алтынташ пытается вытащить из-за спины бомбу.
Кроме того, прорабатывается версия о том, что Алтынташ был зачислен на службу в полицию благодаря поддержке сторонников террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETÖ) в структурах МВД Турции.
Следствие выяснило, что за два дня до попытки госпереворота 15 июля Алтынташ взял отпуск в управлении полиции Диярбакыра, где служил, и провел его в Анкаре. Сейчас выясняется, что именно он делал в столице в это время.
В день убийства посла Алтынташ ушел на больничный, жалуясь на боли в желудке.
Напомним, что посла России в Турции Андрея Карлова убили 19 декабря во время его выступления на открытии фотовыставки в Анкаре.
Позже стало известно, что его застрелил 22-летний Мевлют Алтынташ, он работал в полиции.
Во время стрельбы нападавший выкрикивал: «Это месть за Алеппо. Мы умираем там, ты умрешь здесь!» В ходе спецоперации стрелок был ликвидирован.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, Алтынташ являлся членом террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ).
Эльшан Рустамов, Э.Т.