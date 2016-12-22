Генеральная прокуратура Анкары продолжает следственные мероприятия по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова.

К следствию привлечена группа специалистов из 120 человек, в том числе и представители РФ, сообщило агентство Anadolu.

Следователи исследуют данные с мобильного телефона убийцы посла, 22-летнего Мевлюта Мерта Алтынташа, и его банковские операции.

Также детально изучаются кадры перестрелки мужчины с силами безопасности, которая произошла после убийства Карлова, передает «Новое Время».

По информации агентства, убийца российского дипломата имел с собой три запасные полные обоймы и еще 20-25 патронов в карманах.

Также Алтынташ перед преступлением мог принимать лекарства или другие препараты.

Органы прокуратуры рассматривают причину, почему не был осуществлен захват убийцы живьем.

Как следует из просмотренных видеокадров и показаний очевидцев, после выстрелов в Карлова Алтынташ отошел в глубь зала и начал по одному срывать и бросать на пол экспонаты.

На требование полицейских сдаться он ответил огнем, а затем, спрятавшись за одной из перегородок, продолжил стрелять.

Прибывшие на место происшествия бойцы спецназа ранили его в оба бедра, затем в колени.

Установлено, что упавший Алтынташ продолжал стрелять, а на команду сдаться ответил: «Вы не возьмете меня живым».

Рассматривается версия, что он был ликвидирован правоохранителями, когда те предположили, что Алтынташ пытается вытащить из-за спины бомбу.

Кроме того, прорабатывается версия о том, что Алтынташ был зачислен на службу в полицию благодаря поддержке сторонников террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETÖ) в структурах МВД Турции.

Следствие выяснило, что за два дня до попытки госпереворота 15 июля Алтынташ взял отпуск в управлении полиции Диярбакыра, где служил, и провел его в Анкаре. Сейчас выясняется, что именно он делал в столице в это время.

В день убийства посла Алтынташ ушел на больничный, жалуясь на боли в желудке.

Напомним, что посла России в Турции Андрея Карлова убили 19 декабря во время его выступления на открытии фотовыставки в Анкаре.

Позже стало известно, что его застрелил 22-летний Мевлют Алтынташ, он работал в полиции.

Во время стрельбы нападавший выкрикивал: «Это месть за Алеппо. Мы умираем там, ты умрешь здесь!» В ходе спецоперации стрелок был ликвидирован.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, Алтынташ являлся членом террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ).

Эльшан Рустамов, Э.Т.