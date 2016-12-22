USD1.7575
EUR1.8300
RUB0.0287
Brent55.52
WTI53.49
Золото1 978.42
S&P 500 Index2 270.76
Nikkei 22519 434.11
Турция

Три запасные обоймы и связь с организаторами госпереворота - Новые подробности об убийце посла России в Турции 22.12.2016 15:15

Генеральная прокуратура Анкары продолжает следственные мероприятия по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова.

К следствию привлечена группа специалистов из 120 человек, в том числе и представители РФ, сообщило агентство Anadolu.

Следователи исследуют данные с мобильного телефона убийцы посла, 22-летнего Мевлюта Мерта Алтынташа, и его банковские операции.

Также детально изучаются кадры перестрелки мужчины с силами безопасности, которая произошла после убийства Карлова, передает «Новое Время».

По информации агентства, убийца российского дипломата имел с собой три запасные полные обоймы и еще 20-25 патронов в карманах.

Также Алтынташ перед преступлением мог принимать лекарства или другие препараты.

Органы прокуратуры рассматривают причину, почему не был осуществлен захват убийцы живьем.

Как следует из просмотренных видеокадров и показаний очевидцев, после выстрелов в Карлова Алтынташ отошел в глубь зала и начал по одному срывать и бросать на пол экспонаты.

На требование полицейских сдаться он ответил огнем, а затем, спрятавшись за одной из перегородок, продолжил стрелять.

Прибывшие на место происшествия бойцы спецназа ранили его в оба бедра, затем в колени.

Установлено, что упавший Алтынташ продолжал стрелять, а на команду сдаться ответил: «Вы не возьмете меня живым».

Рассматривается версия, что он был ликвидирован правоохранителями, когда те предположили, что Алтынташ пытается вытащить из-за спины бомбу.

Кроме того, прорабатывается версия о том, что Алтынташ был зачислен на службу в полицию благодаря поддержке сторонников террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETÖ) в структурах МВД Турции.

Следствие выяснило, что за два дня до попытки госпереворота 15 июля Алтынташ взял отпуск в управлении полиции Диярбакыра, где служил, и провел его в Анкаре. Сейчас выясняется, что именно он делал в столице в это время.

В день убийства посла Алтынташ ушел на больничный, жалуясь на боли в желудке. 

Напомним, что посла России в Турции Андрея Карлова убили 19 декабря во время его выступления на открытии фотовыставки в Анкаре.

Позже стало известно, что его застрелил 22-летний Мевлют Алтынташ, он работал в полиции.

Во время стрельбы нападавший выкрикивал: «Это месть за Алеппо. Мы умираем там, ты умрешь здесь!» В ходе спецоперации  стрелок был ликвидирован.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, Алтынташ являлся членом террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ).

Эльшан Рустамов, Э.Т.

1620количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В ЮАР трех братьев растерзали во время изнасилования крокодилаПрезидент Германии протянул руку мусульманке в хиджабе – что сделала она? – ВИДЕОПоявилось видео взрыва у метро в Москве - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОЭрдоган объяснил, почему убийцу посла РФ ликвидировали на местеНезрин Мамедбейли: «Мы продали квартиру в городе и переехали в поселок, чтобы разместить больше животных…» - ФОТОЗверства, геи и мятеж. Самые эффектные снимки агентства Associated Press за 2016 год - ФОТОВ Баку вынесен суровый приговор мужчине, убившему женщину – ФОТОТяжелый апрель: молодой скульптор не дожил месяц до 22-х лет, отдав жизнь за Родину в Карабахе… - ФОТОВ Баку проститутки сдали в полицию сутенершу, заставлявшую их работать на износПрощание с убитым в Турции послом России - ФОТОРЕПОРТАЖ

НОВОЕ НА САЙТЕ

22 декабря20:57 В Азербайджане будет создано Агентство МСП20:46 Россия и Турция договорились о новых авиарейсах между странами20:39 Президенту Азербайджана продолжают поступать поздравления20:22 Для стратегических целей, связанных с малым и средним бизнесом, требуются инвестиции на сумму 700 млн манатов20:02 Бахрам Багирзаде рассказал о жестоком розыгрыше над Джавидом Имамвердиевым: К нему звонил весь город!19:40 Жизнь под толщей льда: удивительный подводный мир Антарктики – ВИДЕО19:31 АМОР вошел в Национальный подготовительный комитет по проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов - ФОТО19:17 В Азербайджане внесены изменения в лимиты льготного потребления газа и электричества19:14 Президент Украины поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения18:59 Тренерский комитет АФФА посетил «Сумгайыт»18:52 В Италии прошла выставка, посвященная архитектуре Азербайджана – ФОТО18:45 Опубликована стратегическая дорожная карта по производству потребтоваров на уровне малого и среднего бизнеса18:35 МФЛ и Papa John`s подписали договор о сотрудничестве18:28 Жонас Песалли: «У меня завершается контракт с «Нефтчи», но клуб предложил остаться»18:20 Курс маната к доллару на пятницу, 23 декабря