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Турция

В Турции освободили родственников убийцы посла РФ 22.12.2016 15:03

В Анкаре освобождены из-под стражи ранее задержанные шесть родственников Мевлюта Мерта Алтынташа, застрелившего посла России в Турции Андрея Карлова.

Как сообщает CNN Turk, в числе задержанных были отец Алтынташа, его мать, сестра, два дяди и супруга одного из них.

Все они были освобождены по распоряжению турецкой прокуратуры.

Посла РФ в Турции Андрея Карлова застрелили 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок».

Его убийца - 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, протестовавший против действий России в Сирии.

Алтынташ, девять раз выстреливший послу России в спину, был ликвидирован турецким спецназом.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

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