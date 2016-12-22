В Анкаре освобождены из-под стражи ранее задержанные шесть родственников Мевлюта Мерта Алтынташа, застрелившего посла России в Турции Андрея Карлова.

Как сообщает CNN Turk, в числе задержанных были отец Алтынташа, его мать, сестра, два дяди и супруга одного из них.

Все они были освобождены по распоряжению турецкой прокуратуры.

Посла РФ в Турции Андрея Карлова застрелили 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок».

Его убийца - 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, протестовавший против действий России в Сирии.

Алтынташ, девять раз выстреливший послу России в спину, был ликвидирован турецким спецназом.

Эльшан Рустамов, Э.Т.