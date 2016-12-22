Президент Турции прокомментировал, почему террориста, застрелившего российского посла в Анкаре, полицейские не пытались арестовать, а открыли огонь на поражение.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Есть спекуляции на тему, почему его не взяли живым. Но за это пришлось бы заплатить. Он бы мог убить нескольких полицейских. Сотрудник, который убил террориста, увидел, что тот сделал подозрительное движение рукой, и подумал, что он может достать и бросить бомбу. Тогда полицейский вынужден был стрелять на поражение».

На пресс-конференции в Анкаре президент Турции добавил, что расследованием убийства посла занимается двусторонняя комиссия с участием российских специалистов, цитирует РИА Новости.

Напомним, российский посол Андрей Карлов был застрелен в Анкаре в понедельник во время открытия фотовыставки. В российского посла несколько раз выстрелил бывший турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, проникший на мероприятие в деловом костюме и предъявивший удостоверение.



МИД России назвал произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку». Ответственность за теракт взяла на себя действующая на территории Сирии вооруженная коалиция «Джейш аль-Фатх».

Накануне тело погибшего посла было доставлено в Москву. В четверг состоятся отпевание в храме Христа Спасителя и похороны. В связи с церемонией прощания было решено перенести большую пресс-конференцию президента РФ на один день. Карлову посмертно присвоено звание Героя России.

НТВ