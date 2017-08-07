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Россия

Польша приветствует новые санкции США против России 07.08.2017 01:32

Польша приветствует последние санкции США в отношении России, поскольку выступает против реализации проекта «Северный поток –2», заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, сообщает РИА «Новости».

По его словам, в Варшаве не согласны с рядом европейских политиков в том, что «Северный поток – 2» является прежде всего бизнес-проектом.

«Нет, это политический проект. И если американская политика будет включать санкции в отношении этого проекта, мы эти санкции будем приветствовать. Потому что это предотвратит осуществление инициативы, которая будет угрожать энергетической стабильности и безопасности нашей части Европы. Мы думаем, что идея построить «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» была направлена против европейской солидарности и энергетической безопасности», — сказал он.

Ранее Ващиковский заявил, что страна может начать закупать газ в США, если цена будет конкурентоспособной.

Gazeta.ru

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