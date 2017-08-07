В понедельник, 7 августа, пресс-служба президента России Владимира Путина опубликовала обещанное видео и фотографии с отдыха главы государства в Туве, где он провел три дня — с 1 по 3 августа.

На видео попали, в том числе кадры, не вошедшие в новостные сюжеты федеральных телеканалов.

Президент РФ побывал в труднодоступной тайге, порыбачил на каскаде горных озер, позанимался подводной охотой, загорал, сплавлялся по горным рекам, порогам, протокам на моторных лодках и плотах, совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал журналистам, что видео с отдыха будет опубликовано на сайте Кремля в понедельник, 7 августа.

Читайте по теме:

Появилось видео подводной охоты Путина в Туве - ВИДЕО

​