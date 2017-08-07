В результате конфликта групп лиц кавказской национальности в Зеленоградском округе Москвы один человек скончался и двое госпитализированы с ножевыми ранениями, сообщил РИАМО в воскресенье источник в правоохранительных органах.

«Около 5 утра произошел конфликт между представителями чеченской и азербайджанской национальностей у кафе в Зеленограде со стрельбой из травматического оружия, стреляли чеченцы», - сказал собеседник агентства.

Также трое представителей чеченской национальности получили ножевые ранения, один из раненых скончался в больнице.

Подозреваемые задержаны и доставлены в отделение полиции для дальнейших разбирательств. По предварительной информации, у потерпевших произошел конфликт на бытовой почве.

В распоряжении СМИ оказалось видео нападения преступников с тесаками, пистолетом и шокером.

Эльшан Рустамов, Э.Т.