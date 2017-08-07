Ревнивая жена похитила и убила двухлетнюю девочку, которую родила любовница супруга.

Это жестокое убийство маленькой девочки, произошедшее 2 сентября 2016 года в городе Иваново, вызвало широкий общественный резонанс.

О громком уголовном деле в отношении уроженки Азербайджана, обвиняемой в убийстве дочки своей соперницы, рассказал следователь первого отдела по расследованию особо тяжких преступлений регионального СУ СКР Павел Куйдан.

В 2009 году 18-летняя Мунира вышла замуж за 28-летнего Абида Гулиева. Пышная свадьба, на которой присутствовали все родственники и друзья пары, прошла на их родине - в Азербайджане. Когда у Муниры и Абида родились сыновья, мужчина перевез семью в Иваново - к родственникам, с которыми у него сложились хорошие отношения. Была даже договоренность открыть собственное дело. Так, гражданин Азербайджана в короткие сроки открыл в областном центре свое небольшое кафе, передает province.ru.

Мунире на новом месте не нравилось, она тяжело привыкала к Иванову и при каждой возможности навещала родной город Шамаха в юго-восточных предгорьях Большого Кавказа, где задерживалась, бывало, на несколько месяцев.

В 2012 году на работу официанткой в кафе к Абиду в Иванове устроилась его ровесница - 31-летняя Алла. Азербайджанец сразу же заинтересовался экзотической, по его понятиям, красавицей - статной блондинкой.

Об интрижке мужа с официанткой быстро узнала Мунира и поступила очень просто: подкараулила соперницу после работы. Женщины подергали друг друга за волосы и разошлись. Каждая думала, что теперь-то точно Абид сделает выбор в ее пользу.

У Аллы, до встречи с Абидом пережившей несколько неудачных романов с соотечественниками, был свой расчет. Непьющий, работящий мусульманин, пусть и мелкий, но бизнесмен, мог стать хорошим отцом для ее будущего ребенка. А она о нем мечтала. К тому же на Аллу давили родственники и друзья. Как только ей исполнилось 30 лет, все они начали твердить, что пора ей становиться матерью - выполнять свой основной женский «долг». Поддавшись таким настроениям и желая удержать возле себя «перспективного» ухажера, Алла забеременела. Об этом она сообщила любовнику в момент, когда он в очередной раз собирался ехать на родину, чтобы забрать оттуда детей.

Сказать, что Абид озадачился - ничего не сказать. С одной стороны, он неплохо относился к многоженству, это вписывалось в его мировоззрение. С другой - он знал, что Мунира будет в бешенстве, узнав про беременность «второй жены». Разводиться ради любовницы из местных он, естественно, не собирался: родственники такой поступок явно не одобрят.

И Абид решил оставить все, как есть. В августе 2014 года у Аллы родилась дочь Юлечка.

«Абид твердо решил помогать своей «второй семье», - рассказал Павел Куйдан.

Алла почувствовала свою власть над любимым мужчиной и не постеснялась написать жене Абида SMS о том, что родила дочь. В моменты отсутствия в Иванове Муниры с детьми Абид стал жить вместе с Аллой и дочерью. Он поддерживал с русской возлюбленной фактически супружеские отношения. Вернувшись в очередной раз в Иваново, Мунира не выдержала и устроила скандал. Она собрала вещи и заявила, что вместе с сыновьями навсегда покидает Россию. Абид не потерпел к себе такого отношения и, как он позже пояснил следователям, заявил жене, что, если она будет так себя вести, то развод неминуем. Он женится на русской и заберет у Муниры сыновей. И она ничего не сможет с этим сделать.

Мунира испугалась и притихла. В ее сознании один за другим рисовались планы по избавлению от соперницы, но ничего стоящего, что бы навсегда отвернуло Абида от Аллы, обиженная жена придумать не могла. Пока однажды не поняла простую вещь - муж любит дочь, а Алла этим ловко манипулирует, выказывая Абиду сочувствие в моменты, когда дома у него происходили ссоры.

«Примерно с середины августа 2016 года жители многоквартирного дома, где находится квартира Аллы, не раз встречали во дворе женщину восточной внешности — в светлой одежде, с длинными черными волосами, со специфическими чертами лица», - продолжил рассказ Павел Куйдан. - Она держала в руках мобильный телефон и делала вид, будто что-то там читает. Люди понимали, что женщина приходит туда неспроста, но не видели в незнакомке угрозы. Она никому не доставляла беспокойства».

Так Мунира изучала распорядок дня маленькой Юли. Она узнала, когда, где и с кем гуляет девочка, в какое время ее вывозят в коляске, в какое - кормят и укладывают спать. Она выслеживала свою маленькую жертву, чтобы в итоге преступление получилось идеальным.

Днем 2 сентября 2016 года Алла отлучилась по делам и оставила двухлетнюю дочку с родной тетей Зинаидой. Женщина охотно нянчила девочку с черненькими глазками, а об отце Юленьки могла лишь догадываться - Алла тщательно скрывала возлюбленного от родни. Все знали только, что он иностранец.

«Около полудня Зинаида и Юленька вернулись вместе с прогулки, и женщина оставила коляску во дворе, чтобы буквально на минуту зайти в квартиру — оставить там сумки с покупками», - рассказал Павел Куйдан. - Когда она вышла из подъезда, ребенка в коляске уже не было. Зинаида заметила удаляющуюся от дома женщину с ребенком на руках и погналась за ней с криками, но догнать не смогла».

Мунира хорошо изучила близлежащие скверики и дворы, поэтому ловко скрылась из виду сразу нескольких человек: к погоне присоединились прохожие. Очевидцы похищения диву давались, куда могла деться юркая женщина в течение считанных минут среди пары-тройки заросших тропинок.

Мунира тащила ребенка на руках и запыхалась. Добравшись до проходной завода на 11-й Сосневской улице, похитительница попросила женщину, выходящую с территории предприятия, вызвать для нее такси. Сама она плохо говорила по-русски, а машина нужна была срочно. Внешне Мунира и девочка у нее на руках были довольно похожи, поэтому работница предприятия не заподозрила ничего плохого — мало ли, куда собиралась поехать мамаша с дитем. Юля на руках у законной жены своего отца вела себя на редкость спокойно.

«Когда подъехало такси, они сели на заднее сиденье, и на вопрос о том, куда ехать, Мунира спокойно ответила: «Парк Харинка, — пояснил Павел Куйдан. - Как рассказал нам потом таксист, по дороге женщина с ребенком не разговаривала, малышка была спокойна и под конец пути стала засыпать. Подъехав к центральному входу в парк, Мунира расплатилась и, выйдя с Юлей из машины, зашла в ворота.

Мунира довела малышку за руку до берега реки, до достаточно крутой, отвесной его части — близ лодочной станции. В будний день в парке было малолюдно. Мунира дождалась, когда в поле видимости не осталось свидетелей, и столкнула девочку в воду. Та барахталась в холодной воде меньше минуты, после чего захлебнулась. Тогда убийца пошла домой».

В поисках ребенка участвовали волонтеры, спасатели и просто неравнодушные люди. Через несколько часов, около 19.00, бездыханную Юлю выловили из акватории Харинки. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые достаточно четко запечатлели похитительницу по пути ее следования. Быстро нашли таксиста, который подвозил ее до парка. И вечером Муниру задержали по подозрению в убийстве.

«Она выдвигала версию о том, что когда бросила девочку в воду, в последний момент испугалась и хотела ее спасти. Однако поблизости просить помощи было не у кого, и она побежала искать людей, а когда вернулась на берег ни с чем, малышку уже не было видно, она ушла под воду, — рассказал Павел Куйдан. - Однако деяние Гулиевой квалифицировано в соответствии со статьей об умышленном причинении смерти малолетнему, то есть, она совершенно осознанно убила ребенка, спланировав похищение и расправу. Об этом свидетельствует ряд неопровержимых доказательств».

18 июля 2017 года уголовное дело в отношении 25-летней Муниры Гулиевой, обвиняемой в убийстве двухлетней Юли, было передано в Ивановский областной суд, где рассматривается в настоящее время. Молодой женщине грозит до 20 лет тюрьмы.

А.А.