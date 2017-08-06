Россия призывает власти КНДР отказаться от своей ядерной программы.

Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Призываем Северокорейские власти свернуть ядерные программы и вернуться в режим нераспространения ДНЯО и контроля МАГАТЭ, а также присоединиться к конвенции по запрещению химического оружия", - заявил В.Небензя в СБ ООН после принятия резолюции по КНДР.

"Всем должно быть ясно, что продвинуться по денуклеаризации Корейского полуострова будет сложно, пока КНДР будет ощущать прямую угрозу своей безопасности, ведь именно так северные корейцы воспринимают военную активность в регионе, принимающую форму регулярных широкомасштабных маневров или учений США и их союзников, направление туда стратегических бомбардировщиков, военно-морских сил, включая авианосцев", - заключил он.

Интерфакс