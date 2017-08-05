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Россия

В Москве убили директора океанариума «Крокус Сити» 05.08.2017 16:37

В Москве утром 4 августа был убит предприниматель Андрей Чернов — гендиректор океанариума, расположенного в торговом центре «Крокус Сити».

Об убийстве «одного из учредителей и генерального директора «Океанариума», расположенного на территории одного из крупнейших торговых развлекательных центров», 5 августа сообщил Следственный комитет. Имя погибшего назвали СМИ, в том числе газета «Московский комсомолец», сообщившая о преступлении 4 августа.

Убийство произошло в Суворовском парке на Рублевском шоссе. Киллер выстрелил в Чернова не менее шести раз; мужчина умер на месте. Как писала «МК» со ссылкой на очевидцев, Чернов в момент нападения совершал утреннюю пробежку.

Океанариум в торговом центре «Крокус Сити» открылся в конце 2016 года, сообщает ТАСС.

Meduza.io

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