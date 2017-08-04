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В Сети появились кадры драки строителей из Армении и Узбекистана - ВИДЕО 04.08.2017 16:28

В Интернете появилось видео произошедшей в Москве массовой драки между строителями из Армении и Узбекистана, о которой 1news.az сообщал 2 августа.

В драке на стройплощадке жилого комплекса «Бунинские луга» в новой Москве приняли участие порядка 40 мигрантов-строителей. Участники потасовки били друг друга лопатами, молотками и кувалдами.

В результате конфликта шесть граждан получили телесные повреждения и для оказания помощи госпитализированы в медицинское учреждение.

Как отмечается, конфликт начался из-за того, что кто-то из коллег начал выбрасывать мусор с кровли. Также в полиции сообщили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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Ялчин Алиев, Э.Т.

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