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Россия

Путин: Россия не имела каналов связи со штабами кандидатов в президенты США - ВИДЕО 05.06.2017 03:47

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России не было никаких каналов связи ни с одним из штабов кандидатов в президенты США и Москва не занималась вопросами организации никаких каналов.

"У России не было никаких каналов ни с одним из штабов кандидатов в президенты США. Никаких. Россия никаких каналов не создавала и ни с кем не имела никаких каналов", — сказал Путин в интервью американскому телеканалу NBC.

Так он прокомментировал сообщения в американских СМИ о том, что советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и российский посол Сергей Кисляк якобы обсуждали канал коммуникаций между штабом Трампа и российской стороной, и что якобы Кушнер предлагал использовать для связи оборудование в российском консульстве или посольстве.

"Возможно, были какие-то официальные контакты со штабами всех кандидатов, это нормальная дипломатическая практика", — добавил российский лидер.

Отвечая на вопрос, как бы президент оценил такое предложение, Путин сказал: "Я не знаю о таком предложении. Ко мне такое предложение не поступало".

Журналистка Мегин Келли, которая в этом году была модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), также спрашивала Путина о его отношениях с экс-советником Трампа Майклом Флинном. Путин сказал, что их контакт ограничился приветствием и прощанием. А вот с Келли, как отметил Путин, он общался на протяжении двух дней.

"Все мое знакомство с господином Флинном. Вот если у нас с Флинном был такой контакт, а с вами целый день, Флинна уволили с работы, а вас нужно просто арестовать и посадить в тюрьму", — пошутил Путин.

РИА Новости

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