Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди на Троицу в Троице-Сергиевой лавре сравнил «подключение» к духовному миру с мобильной связью.

«Мы все пользуемся мобильными телефонами, но ведь не сама эта коробочка передает информацию от нас тому, кому мы звоним. Нас окружает невидимое энергетическое поле, и через телефончик мы с этим полем соединяемся. Точно так же Святой Дух — это духовная энергетическая сила, которая объемлет всю вселенную», — сказал он.

По его словам, для «подключения» к этому полю «никакие телефончики не помогут, никакой научно-технический прогресс, никакая сила разума».

«К этой божественной силе мы «подключаемся» через нашу веру, через крещение и миропомазание, через молитву. И голос Божий часто очень в нашей жизни звучит сильнее любого голоса, который мы слышим по телефону. Голос Божий отображается в нашем сознании, в нашей совести», — добавил он.

Патриарх отметил, что люди, обращающиеся к Богу в трудные моменты жизни, получают ответ.

Gazeta.Ru