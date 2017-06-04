Мужчина застрелил восемь человек в поселке в Тверской области, он задержан, возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 8 человек – двух женщин и шести мужчин", — сказала Петренко.

Массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района, в садоводческом товариществе "50 лет Октября" на одном из мероприятий в результате бытового конфликта. Один из участников конфликта, "взяв дома оружие, расстрелял из него своих обидчиков и свидетелей".

Предположительно, стрелявший был электриком, которого позвали помочь по хозяйству, рассказал РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.

По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина расследование данного дела поручено Главному следственному управлению СК России. В настоящее время нападавший задержан, в ближайшее время с ним будут проведены следственные действия.

На настоящий момент сформирована бригада следователей и криминалистов центрального аппарата СК России, которая направлена в Тверскую область.

РИА Новости