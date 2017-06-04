На юге Германии гражданин Афганистана убил пятилетнего ребенка в лагере для беженцев, его мать-россиянка получила ранения.

Правоохранители сообщили, что афганец напал на мальчика и его мать с ножом. Второй ребенок женщины не пострадал. Мотивы нападавшего неизвестны.

Инцидент произошел в общине Арншванг в федеральной земле Бавария. Прибывшие на место правоохранители открыли огонь и застрелили нападавшего.

В настоящий момент выясняются причины произошедшего. Данных о мотивах нападавшего и об отношениях между фигурантами инцидента не поступало.

Lenta.Ru