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В Германии афганский беженец зарезал пятилетнего ребенка из России 04.06.2017 07:32

На юге Германии гражданин Афганистана убил пятилетнего ребенка в лагере для беженцев, его мать-россиянка получила ранения.

Правоохранители сообщили, что афганец напал на мальчика и его мать с ножом. Второй ребенок женщины не пострадал. Мотивы нападавшего неизвестны.

Инцидент произошел в общине Арншванг в федеральной земле Бавария. Прибывшие на место правоохранители открыли огонь и застрелили нападавшего.

В настоящий момент выясняются причины произошедшего. Данных о мотивах нападавшего и об отношениях между фигурантами инцидента не поступало.

Lenta.Ru

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