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Россия

В России задержан гражданин Азербайджана, бывший в составе преступной группировки 03.06.2017 12:00

Московское управление МВД задержан гражданин Азербайджана, бывший в составе преступной группировки.

Как передает АПА со ссылкой на российские СМИ, преступление было совершено 1 июня в Люберцах. Со своими рэкетирами мужчина встретился в одном из кафе по улице Иловайской. Там они требовали с него 1,5 миллиона рублей, но со временем сумма выросла до 30 миллионов. Не получив требуемое, неизвестные вывезли мужчину на кладбище, где с помощью побоев и пыток пытались «выбить» с него деньги. Для этого его даже живьём закопали в одну из ям. Через какое-то время они заставили свою жертву позвонить родственникам, которые выплатили им как минимум один миллион рублей и отдали автомобиль. По факту нападения и вымогательства денег в особо крупном размере следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ «Вымогательство». Один из преступников - гражданин Азербайджана уже задержан и даёт показания. Остальные находятся в розыске.

Потерпевший мужчина в настоящее время находится в больнице с многочисленными переломами и травмами.

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