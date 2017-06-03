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Россия

Путин: вмешавшиеся в выборы в США хакеры могли быть американцами 03.06.2017 09:29

Президент России Владимир Путин в интервью NBC заявил, что вмешавшиеся в американские выборы хакеры могли быть из США.

По его словам, они смогли «перевести стрелку» на Москву.

«Хакеры могут быть где угодно. Они могут быть в России, в Азии, даже в Америке, в Латинской Америке. Это могут быть, кстати, хакеры в Соединенных Штатах, которые ловко и профессионально перевели стрелку на Россию. Вы такое не допускаете? В ходе острой политической борьбы?» — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии на ПМЭФ пошутил во время вопроса о том, имело ли место вмешательство России в выборы в США.

Gazeta.ru

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