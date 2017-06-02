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Россия

СМИ: Трамп хотел снять санкции с России в первые дни президентства 02.06.2017 09:34

В первые дни работы новая администрация при президенте США Дональде Трампе намеревалась снять санкции с России, однако члены старой администрации и сотрудники Госдепартамента помешали этому. Об этом сообщает Yahoo News, ссылаясь на осведомленные источники.

По данным портала, сразу после прихода в Белый дом новая администрация поручила Госдепартаменту проработать предложения по снятию экономических санкций с России и возврату дипломатической собственности. Однако некоторые из сотрудников Госдепа, которые не поддержали подобное решение, обратились к конгрессу с просьбой принять закон, который бы блокировал возможное снятие санкций.

Дэн Фрайед, бывший сотрудник внешнеполитического ведомства, который занимался вопросами санкций, рассказал, что в тот момент получил множество звонков с просьбами воспрепятствовать действиям новой администрации. После этого он попросил конгресс разработать и принять законопроект против снятия санкций. Уже 7 февраля, как сообщается, сенаторы Бен Кардин и Линдси Грэм представили необходимый документ.

Ассистент экс-президента Барака Обамы Том Малиновски также подтвердил порталу подобные намерения администрации Трампа. Кроме того, по его словам, Белый дом планировал возможную встречу президента с российским лидером Владимиром Путиным.

Действующий анонимный сотрудник Белого дома подтвердил, что администрация действительно занималась пересмотром введенных санкций, однако это касалось не только России, но и других стран.

Ранее сообщалось, что сенаторы США подготовили план по ужесточению санкций против России.

Gazeta.ru

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