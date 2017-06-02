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Россия

Путин: Сноуден — не предатель 02.06.2017 09:24

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что не считает экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена предателем. Отрывок беседы опубликовал журнал Hollywood Reporter.

«Ничего подобного. Сноуден — не предатель. Он не предал интересы своей страны и не передал другой стране ни одной информации, которая бы наносила ущерб его народу. Все, что он делает, он делает публично», — сказал Путин.

На вопрос о том, одобряет ли он действия Сноудена, президент ответил отрицательно. Также Путин согласился, что Агентство национальной безопасности (АНБ) зашло слишком далеко в слежке за гражданами страны, однако Сноуден все равно не должен был раскрывать эту информацию об АНБ.

«Если ему что-то не нравится в той работе, на которую его пригласили, нужно было просто уволиться и все. Но он пошел дальше. Это его право. Но, если вы меня спросили, считаю ли я это правильным или нет, то мое мнение: нет, неправильно», — сказал глава государства.

Также Путин рассказал о своем увольнении из КГБ. По его словам, он не был согласен с теми действиями, которые предпринимало правительство — попыткой госпереворота.

Кроме того, президент похвалил российские спецслужбы, отметив, что они работают только в рамках закона. По словам президента, слежка за государствами-союзниками подрывает доверие и наносит ущерб собственной национальной безопасности страны.

Ранее Путин рассказал Стоуну о надежности своей личной охраны.

Gazeta.ru

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