Воздушно-космические силы России уничтожили в Сирии более 80 боевиков группировки ИГИЛ, которые пытались покинуть Ракку в ночь с 29 на 30 мая и прорваться к Пальмире.

Об этом, как передает 1news.az со ссылкой на «Аргументы и Факты», сообщает Министерство обороны РФ.

ВКС России нанесли удары по обнаруженным целям. Помимо более 80 террористов, в результате атаки авиации ИГИЛ потеряла 36 автомобилей, восемь топливозаправщиков и 17 пикапов, на которых были установлены минометы и крупнокалиберное стрелковое вооружение.

По данным военного ведомства, эта попытка боевиков прорваться из Ракки в Пальмиру стала второй за последнее время. Первую колонну террористов российская авиация уничтожила 25 мая. В ночь на 30 мая из Ракки в южном направлении выдвинулись три автоколонны боевиков, которые направились по нескольким маршрутам и были впоследствии частично уничтожены ВКС РФ.