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Российские корабли атаковали «Калибрами» объекты ИГИЛ в районе Пальмиры - ВИДЕО 31.05.2017 13:40

Фрегат «Адмирал Эссен» и подлодка «Краснодар» атаковали крылатыми ракетами «Калибр» объекты ИГИЛ в Сирии.

Об этом, как передает 1news.az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Минобороны РФ.

Целями удара стали укрытия восточнее Пальмиры, где концентрировалась тяжелая техника и боевики, переброшенные террористами из Ракки.

Пуски произошли из акватории в восточной части Средиземного моря, все четыре ракеты успешно поразили цели. При этом «Краснодар» выполнила пуски из подводного положения.

В ведомстве подчеркнули, что своевременно проинформировали об ударе командования США, Турции и Израиля. Во вторник министр обороны Сергей Шойгу доложил об успешных пусках президенту Владимиру Путину.

Последний раз российские корабли атаковали «Калибрами» позиции террористов в ноябре прошлого года. Тогда удары по боевикам в провинциях Идлиб и Хомс нанес фрегат «Адмирал Григорович».

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