Сын главы и основного акционера "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф покупает компанию "Вестерн Петролеум Транспортэйшн" (ВПТ) — это небольшой железнодорожный оператор, исторически тесно сотрудничающий с "дочками" нефтекомпании и, возможно, раньше принадлежавший акционерам "Лукойла".

Об этом пишет во вторник газета "Коммерсант".

Юсуф Алекперов оказался единственным владельцем ООО "ЭКТО", ссылается издание на систему СПАРК. А Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 19 мая выдала этой компании предварительное разрешение на покупку 60% в железнодорожном операторе ВПТ у офшора Raso Ventures, зарегистрированного на Британских Виргинских островах.

ВПТ работает на рынке с 2003 года, выручка по РСБУ за 2015 год — около 109 миллионов рублей, чистая прибыль — 176 тысяч рублей (за 2014 год — 71,3 миллиона рублей), указывает издание. Как говорит источник газеты на железнодорожном рынке, сейчас в собственности у ВПТ 400 железнодорожных цистерн, все они арендуются дочерней структурой "Лукойла", "Лукойл-Трансом".

По словам одного из источников "Коммерсанта", ВПТ всегда была связана с "Лукойлом", оказывая услуги по перевозке грузов и используя парк "Новой перевозочной компании" (принадлежит Globaltrans). "Новая перевозочная компания" указывала в своем проспекте облигаций, что в 2009 году ВПТ была ее крупнейшим клиентом.

"Возможно, ВПТ и раньше принадлежала акционерам "Лукойла", — сказал газете этот источник. А другой источник "Коммерсанта" в этой отрасли отметил, что о компании "не слышно уже больше пяти лет".

Юсуф Алекперов родился в 1990 году, учился в Университете нефти и газа им. Губкина, затем работал на нефтяных промыслах "Лукойла". По данным "Коммерсанта", он до сих пор числится среди менеджеров компании и владеет 0,13% ее акций. В 2015 году Вагит Алекперов допускал, что его сын "через два-три года в системе компании начнет карьерный рост". Связаться с Юсуфом Алекперовым и ВПТ не удалось, в "Лукойле" отказались от комментариев.

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