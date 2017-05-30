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Россия

В Москве и Подмосковье из-за шквального ветра погибли 15 человек 30.05.2017 20:58

Число погибших в результате шквального ветра 29 мая в Москве и Московской области составило 15 человек.

"По уточненным на данный момент сведениям, от стихии погибли 15 человек (10 – в Москве, 5 – в Московской области), пострадали около 200 человек. Погибшие – различного возраста, среди них есть и несовершеннолетние", - отметила представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, пострадавшие госпитализированы, в том числе в настоящее время врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (под руководством Леонида Рошаля) борются за жизнь мальчика и девочки, которые получили черепно-мозговые травмы различной степени тяжести.

Следователи уже осмотрели ряд мест происшествий, в настоящее время они опрашивают очевидцев. Уточняется размер ущерба, а также степень вреда здоровью пострадавших.

В Главном следственном управлении СК РФ по Москве создан штаб для установления причин и обстоятельств, повлекших гибель жителей столицы в результате ураганного ветра. Штаб координирует работу следователей и анализирует данные о последствиях стихийного бедствия. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

ТАСС

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