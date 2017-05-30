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Россия

Пропавшая в Дагестане азербайджанка ушла в ИГИЛ? – ФОТО - ВИДЕО 30.05.2017 16:56

Родственники 23-летней гражданки России, этнической азербайджанки Ахмедовой Хязяль Фарман гызы обратились в программу «Bizə danış» на телеканале Xəzər TV.

Хязяль Ахмедова пропала 8 мая в Дагестане, и ее родные подозревают, что она присоединилась к террористической группировке ИГИЛ. Девушка, с детских лет проживающая в России, «в последние годы фанатически увлеклась религией».

Ее необычная для России манера одеваться, уход в себя сильно обеспокоил родителей, и они решили выдать Хязяль замуж. Вскоре девушку обручили с кузеном (сыном дяди по отцу) и отправили к бабушке в Азербайджан. 8 декабря 2016 года пара сыграла свадьбу.

Спустя пять месяцев девушка в сопровождении близких родственников поехала в Дагестан, чтобы привести в порядок документы. На автовокзале она отлучилась под предлогом того, что ей нужно привести себя в порядок, и не вернулась.

Родные девушки полагают, что ИГИЛ сделал все чтобы Хязяль вернулась в его ряды, и в конце концов добился этого.

В настоящее время девушка объявлена в России в розыск. В передаче Хашгядям Гидаятгызы приехавшая из Саратова мать Хязяль умоляет дочь вернуться.

Ахмедова Хязяль Фарман гызы родилась 05.02.1994 года в Нахчыванской АР. С 2-х лет она вместе с родителями жила в Саратове.

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