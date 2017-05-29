В Москве 29 мая был объявлен желтый уровень погодной опасности.

В середине дня начался ливень с порывистым ветром, скорость которого достигала 22 м/с.

Пользователи соцсетей выкладывали в твиттер и инстаграм видео того, как ветер вырывает деревья и срывает кровлю с крыш.

По данным «Интерфакса», погибли 11 человек.

По прогнозу Гидрометцентра, такая же погода сохранится и 30 мая.

В среду, 31 мая, синоптики также не исключают грозы. По шкале Бофорта, ураганом называется ветер скоростью от 32 м/с.

«Дождь»