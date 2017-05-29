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В Петербурге стоматолог из корысти удалила пациентке 22 здоровых зуба 29.05.2017 15:12

Стоматолог из частной клиники в Петербурге стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве: она удалила пациентке 22 здоровых зуба, заработав более 800 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу.

«Из материалов уголовного дела следует, что в 2014 году подозреваемая в одном из домов во Фрунзенском районе ввела в заблуждение 43-летнюю местную жительницу относительно объема оказания стоматологических услуг, удалила последней 22 здоровых зуба, установив «мосты» ненадлежащего качества и получив от потерпевшей более 843 тыс. рублей», - говорится в сообщении ведомства.

В отношении 40-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Следствие проверяет информацию об аналогичных возможных преступлениях врача. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой и предъявлении ей обвинения, отмечает СКР.

Интерфакс

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