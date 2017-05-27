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Россия

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры 27.05.2017 16:23

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили Сирию и отметили важность скорейшего согласования аспектов Меморандума о создании зон деэскалации, сообщает пресс-служба Кремля в субботу.

«При обсуждении сирийского кризиса подчеркнута важность скорейшего согласования практических аспектов применения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской республике», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит укрепить режим прекращения боевых действий, повысить эффективность межсирийских переговоров в женевском и астанинском форматах. Условлено наращивать координацию усилий по решению сирийского кризиса на различных уровнях.

РИА Новости

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