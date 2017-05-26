Народный артист СССР Алексей Баталов недавно перенес операцию по замене тазобедренного сустава и сейчас восстанавливается в подмосковном санатории.

Беда с любимым несколькими поколениями артистом приключилась еще в феврале этого года. Тогда Алексей Баталов, который уже несколько лет практически не выходит из дома в силу возраста и неважного самочувствия, неудачно упал в собственной квартире в легендарном «Доме на набережной».

— Алексей Владимирович пошел в ванну, и голова закружилась, – призналась российским СМИ его супруга, советская цирковая артистка Гитана Аркадьевна Леонтенко, с которой они женаты с 1963 года и вместе воспитывают дочь Марию. — В таком возрасте (Баталову – 88 лет), говорят врачи, падения непременно заканчиваются не очень удачно. Вот и мой муж серьезно повредил правую ногу.

Конкретно пострадал тазобедренный сустав, из-за которого пришлось проводить операцию под местной спинальной анестезией. Его ему заменили на искусственный – керамический. Она прошла успешно. На днях, по словам жены артиста, Баталова перевели на восстановление в санаторий под Зеленоградом. Там с пациентом постоянно находится его ближайший помощник Владимир Валерьевич Иванов, который дружит с их семьей больше 30 лет. С Алексеем Владимировичем он, будучи машинистом сцены, познакомился в театре и с тех пор помогает ему во всех делах.

— Чувствует себя Алексей Владимирович уже получше, настрой на выздоровление есть, это главное, – рассказал Владимир Иванов. — Сейчас он занят тем, что учится заново ходить. Его травма не требует наложения гипса, поэтому он уже вовсю потихоньку разрабатывает ногу различными гимнастиками и упражнениями, которые ему назначают. Пробует осторожно передвигаться только с помощью медицинских ходунков. Справляется с ними неплохо. Следующим этапом будет ходьба с помощью палочки, но пока до этого этапа нам далеко.

По словам друга, никто из врачей не дает прогноза, на сколько затянется реабилитация, но, по их расчетам, дело это небыстрое, и в санатории Баталов может пробыть все лето. В свободное от медицинских процедур время он слушает любимые передачи.

— Смотреть телевизор, как и читать книги, он не в состоянии из-за слабого зрения, – вздыхает Владимир Иванов. — Но слушать какие-то программы может, и это его здорово отвлекает и развлекает, ведь любимые супруга с дочкой остались на хозяйстве в Москве.

Источник: Woman’s Day