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Россия

Мария Захарова: «Азербайджанские огурцы - лучшие» 26.05.2017 22:26

26 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посетила прием по случаю Дне Республики в Азербайджане.

Как сообщает 1news.az, на своей странице в «facebook» М.Захарова отметила, что стол буквально надламывался под тяжестью угощений.

«Была на приёме по случаю Дня Азербайджана. Зашла на десять минут, ушла через час. Посол Палад Бюльбюль-оглы пытался усадить за стол, ломившийся под тяжестью плова и всевозможных разносолов. Но народная волна подхватила, и понеслось живое общение. Уходя, прихватила бакинские огурец и черешню. На память о ломившихся столах.

Кстати, азербайджанские огурцы лучшие», - отметила она.

Р.Д.

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