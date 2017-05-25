Начался экспорт электроэнергии из Грузии в Россию.

По данным коммерческого оператора электроэнергетической системы, поставка энергии началась с 17 мая и за последнюю одну неделю в среднем составила 5 миллионов киловатт-часов.

Экспорт осуществляется посредством линии электропередачи «Кавкасиони».

Поставка электроэнергии из Грузии также осуществляется в Турцию (2,78 млн. кВт-ч в сутки) и в Армению (0,7 млн. кВт-ч).

С 10 мая экспорт-импорт электроэнергии в направлении Азербайджана не осуществляется.

Грузия - «Online»