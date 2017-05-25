Сегодня ночью, 25 мая 2017 года, в Новороссийске, на Кирилловском повороте, произошло ДТП с участием ВАЗа и «КамАЗа».

От удара легковушку сильно смяло, пострадавших доставали спасатели. Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

Столкновение произошло ночью, Скорую помощь вызвали в 3:24 по местному времени.

Медики были на месте через семь минут. В легковом автомобиле пострадали двое мужчин. Двадцатишестилетний пассажир сильно ударился головой, под вопросом диагноз: сотрясение головного мозга. Тридцатитрехлетний водитель получил множественные переломы и сотрясение головного мозга. Оба пострадавших доставлены в Первую городскую больницу.

Известно, что оба пострадавших жители Азербайджана. Мужчин сильно зажало в поврежденном автомобиле, на помощь к ним прибыли сотрудники Службы спасения. Виновника ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

«Наша Газета»