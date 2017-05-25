Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что позиция президента США Дональда Трампа очень непродуктивна.

«Трамп встраивается в логику Брюсселя. Но идея «привлечь Россию к ответственности за Крым» очень непродуктивна. Гарантирует лишь тупик в отношениях», — написал Пушков в своем твиттере.

Ранее Дональд Трамп провел встречи с президентом и премьером Италии Серджо Маттареллой и Паоло Джентилони.

Президент подтвердил трансатлантическое единство по вопросу мер против России из-за действий в Крыму и на востоке Украины и заявил о необходимости убедить Россию выполнить обязательства по минским соглашениям.

Gazeta.ru