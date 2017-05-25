Россия развивает отношения с Азербайджаном в самых разных сферах, ведет открытый диалог, и эти отношения РФ не связывает с другими международными факторами.

Об этом заявила в четверг на еженедельном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает московское бюро АПА.

«Мы развиваем отношения с Азербайджаном во всех сферах – в политической, экономической, гуманитарной и других. Азербайджанский народ близок нам. Некоторое время назад нас объединяли общее географическое пространство, единое государство. Связи были всегда, они будут развиваться и в дальнейшем», - сказала она.

Захарова отметила, что между представителями России и Азербайджана ведутся регулярные обсуждения международной и региональной повестки, затрагиваются, в том числе, проблемные вопросы.

1news.az