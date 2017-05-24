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Россия

Тиллерсон: возвращение России в G7 зависит от выполнения минских соглашений 24.05.2017 23:37

Вашингтон по-прежнему считает выполнение минских соглашений по Украине в качестве условия возвращения России в G7, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Саммит G7 состоится 26-27 мая в итальянском городе Таормине на Сицилии.

"Они (Россия) были исключены из Группы в связи с ситуацией в Украине, так что для присоединения (к G7) вновь они должны разрешить ситуацию на Украине. И мы довольно ясно дали им понять, что это значит. Это значит продвижение в выполнении минских соглашений и восстановление суверенитета Украины", — сказал он журналистам.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и в Украине. Форум экономических развитых держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году западные участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва не предпринимает никаких шагов по возвращению в G8 и не будет этого делать. По его словам, западные партнеры "уже уговаривают себя, что нужно Россию в "восьмерку" возвращать".

РИА Новости

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